Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya çıkışı Yunanistan’ı kızdırdı: Büyük meydan okuma

Corona virüsü nedeniyle Türkiye’de haftalardır ibadete kapalı olan camiler bügün açılıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda İstanbul’un fethinin 567. yıldönümüne denk gelen günde özel etkinlikler olacağını duyururken, “Ayasofya’da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri komşu Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası Erdoğan’ın sözlerini manşetlerden verirken, camilerin açılış tarihinin fethin yıldönümüne denk getirilmesine dikkat çekti.

İferimerida haber sitesi, ‘Erdoğan’ın büyük meydan okuması: Konstantinopolis’in düştüğü günde Ayasofya’da dua’ başlığını kullanırken, Kathimerini gazetesinin İngilizce edisyonu ise daha sert ifadelerin yer aldığı bir analize yer verdi.

‘ERDOĞAN’IN SORUNLARINI ÇÖZEMEZ’

‘Ayasofya numaraları Erdoğan’ın sorunlarını çözemez’ çözemez başlığıyla verilen haberde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözleri de yer alıyor. Erbaş’ın “Camileri yeniden fethedeceğiz” cümlesine dikkat çekilirken, Ayasofya’nın ibadete açılması konusuna da değinildi.

Erdoğan’ın kendi tabanına yönelik zaman zaman bu yönde çıkışlarda bulunduğu belirtilirken, Batılı müttefikleri ve Rusya’yı karşısına almak istemediği için bu kararı hayata geçirmediği öne sürüldü.