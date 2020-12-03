Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda 5 binden fazla asker öldü

Ermenistan geçen ay yaptığı açıklamada, 2 bin 425 askerinin öldüğünü kaydetmişti. Azerbaycan ise 2 bin 783 askerinin öldüğünü, 100 kadar askerin de kayıp olduğunu belirtti. Böylece savaşta hayatını kaybeden asker sayısı 5 bini aştı. Çatışmalarda, her iki taraftan en az 143 sivilin de yaşamını yitirdiği, on binlerce kişinin ise göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, iki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki Dağlık Karabağ sorunu 30 yıla yakın devam ediyordu. Yaklaşık 6 hafta devam eden çatışmaların ardından, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar ulaşmış oldukları pozisyonlarını korudu.

Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan’ın yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Ermenistan’ın çekilmeyi kabul ettiği üç bölgede 2 bin Rus askerinin konuşlandırılması konusunda anlaşıldı.

AZERBAYCAN: 100’Ü AŞKIN ASKER KAYIP

Savaş sona erdikten üç hafta sonra Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Savunma Bakanlığı, kaybettiği asker sayısıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Turan haber ajansının aktardığı bilgilere göre, 27 Eylül -10 Kasım tarihleri arasında 2 bin 783 askerin öldüğü, 100’ü aşkın askerin de kayıp olduğu, 103 cesedin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapıldığı aktarıldı. Bakanlık, bin 245 askerin de hastanede tedavi edildiğini duyurdu.

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