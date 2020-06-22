Darbeci Sisi’ye bir tepki de Almanya’dan!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Roma'da mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya geldiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceği açıklamasının ardından bölgedeki mevcut gerilimin daha da tırmanabileceği” konusunda uyardı.

Maas, “Acil bir ateşkes gerekli” diye konuştu.

DARBECİ SİSİ TEHDİT ETMİŞTİ

DW’nin haberine göre, Mısır Devlet Başkanı el Sisi, hafta sonu Libya ile ilgili olarak “Sınırlarımız içinde ya da gerekirse sınırlarımızın ötesinde bir operasyona hazır olun” demişti.