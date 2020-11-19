Daron Acemoğlu’ndan Berat Albayrak yorumu

Berat Albayrak’ın istifa kararı sonrasında kabinede değişim yaşanırken, İngiltere merkezli Financial Times, bu konuyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı makalede, “Erdoğan’ın aile draması ve Türkiye’nin geleceği” başlığı kullanıldı. Makalede, Albayrak’ın istifası sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı ekonomik ve siyasi sorularla karşı karşıya kalacağı iddia edilirken, birçok akademisyen ve yetkiliden de görüş alındı.

Makalede görüş veren isimlerden biri ise MIT’de profesör olan Daron Acemoğlu oldu… Zaman zaman sosyal medyada adı “yeni ekonomi bakanı” olarak geçen Acemoğlu, Albayrak’ın istifası ve sonrasında yaşanan süreç ile ilgili konuştu. Acemoğlu, “Bu durum otoriteryen bir ülke için simgesel bir durum. Kayınpederinin pozisyonu dolayısıyla Albayrak çok etkili olabildi ve etrafında otonom olarak hareket edebilen bir ekip kurabildi ve bu çok yıkıcı bir şey. Bu tür şeyler işleyen demokrasilerde olmamalı” ifadesini kullandı.