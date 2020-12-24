David Frost: İngiltere 1 Ocak’tan sonra tamamen bağımsız olacak

İngiltere’nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlamasının ardından açıklama yaptı.
İngiltere’nin 1 Ocak’tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını söyleyen Frost, AB ile varılan ticaret anlaşmasının duyurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Frost, “Ülkemiz 1 Ocak’ta bir kez daha tam bağımsız bir ülke olarak yeni bir yolculuğa başlıyor. Geleceğimiz ve refahımız bizim elimizde. Gelişeceğimize ve başarılı olacağımıza eminim” ifadelerini kullandı. (İHA)