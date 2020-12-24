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David Frost: İngiltere 1 Ocak’tan sonra tamamen bağımsız olacak

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını ifade etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:09, 24/12/2020
Haberler Dünya
David Frost: İngiltere 1 Ocak’tan sonra tamamen bağımsız olacak

İngiltere’nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşması konusunda uzlaşı sağlamasının ardından açıklama yaptı.

İngiltere’nin 1 Ocak’tan itibaren tamamen bağımsız bir ülke olacağını söyleyen Frost, AB ile varılan ticaret anlaşmasının duyurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Frost, “Ülkemiz 1 Ocak’ta bir kez daha tam bağımsız bir ülke olarak yeni bir yolculuğa başlıyor. Geleceğimiz ve refahımız bizim elimizde. Gelişeceğimize ve başarılı olacağımıza eminim” ifadelerini kullandı. (İHA)

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