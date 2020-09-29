Demokratlardan 2.2 trilyon dolarlık yardım paketi teklifi

ABD’de Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray arasındaki yardım paketi görüşmeleri tarafların talepleri arasında çok büyük fark olması nedeniyle 7 Ağustos’ta son bulmuştu.

Meclis Başkanı Nancy Pelosi, yeni teklifin ekonomik yardımın maliyetini azaltacak bir uzlaşma adımı olduğunu söyledi.

Pelosi’nin makamından yayımlanan mektuba göre teklif, “okulların, küçük işletmelerin, restoranların, kültür merkezlerinin, havayolu ve diğer çalışanların zor duruma düşmesini önleyecek yeni kaynak” içeriyor.

ORTA YOL BULMA SÖZÜ



Pelosi, “Demokratlar bu teklifle bir orta bir yol bulma sözlerini tutuyor. Önceki tekliflere göre kritik eklemeler yapmayı ve süreyi kısaltarak paketin maliyetini düşürmeyi başardık” dedi.

Teklifin ne zaman oylanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.