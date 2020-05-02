Deprem sonrası ada sakinlerini korkutan görüntü!

Yunanistan'ın Girit adasında art arda yaşanan depremlerin ardından adanın güneyinde en çok sarsıntının meydana geldiği Lassithi kenti sahilinde denizin birden bire metrelerce geriye çekilip tekrar gelmesi vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Sahil kesimlerinde belediyeden yapılan anonslarda kıyı bölgelerinden uzakta durulması istendi.

‘EN SON 2009’DA OLMUŞTU’

Arvi ve Kastri köylerinin sahil kesimlerinde denizin gelgit olaylarının hızla artması adada halkının dikkatini çekti. Bundan önce bu büyüklükteki gelgit olayınının en son 2009 yılındaki depremden sonra meydana geldiği belirtildi.

YUNAN UZMAN YORUMLADI

Atina Jeodinamik Enstitüsü Sismoloji Araştırma Direktörü Gerassimos Chouliaras yaptığı açıklamada, “Güçlü bir deprem meydana geldi, adadan uzak olması önemli, ard arda gelen depremler fay hattı üzerindeki gerginliği azalttı” dedi.