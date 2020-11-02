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Depremin vurduğu Sisam Adası’nda yangın felaketi

Sisam Adası’nda iki kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce evin yıkılmasına neden olan depremin ardından göçmen kampında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 4 bin 500 göçmen çadırlardan tahliye edilirken yangın iki saatte kontrol altına alındı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 23:00, 02/11/2020
Haberler Dünya
Depremin vurduğu Sisam Adası’nda yangın felaketi

Ege'de kıyının diğer tarafındaki Sisam Adası'nda iki gencin ölmesine ve yüzlerce evin yıkılmasına neden olan depremin ardından göçmen kampında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye araçları ile askeri ekipler müdahale etti. 20 göçmen çadırının tamamen kül olduğu yangın sırasında kampta bulunan yaklaşık 4 bin 500 göçmen dışarı çıkarıldı.

Yunanistan polisi kamp etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın iki saatte kontrol altına alınırken yangına müdahale etmeye çalışan 4 göçmenin yaralandığı belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

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