Depremin vurduğu Sisam Adası’nda yangın felaketi

Ege'de kıyının diğer tarafındaki Sisam Adası'nda iki gencin ölmesine ve yüzlerce evin yıkılmasına neden olan depremin ardından göçmen kampında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye araçları ile askeri ekipler müdahale etti. 20 göçmen çadırının tamamen kül olduğu yangın sırasında kampta bulunan yaklaşık 4 bin 500 göçmen dışarı çıkarıldı.

Yunanistan polisi kamp etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın iki saatte kontrol altına alınırken yangına müdahale etmeye çalışan 4 göçmenin yaralandığı belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Komşuda deprem Sisam'ı vurdu! Kilise çöktü, sular yükseldi: İki öğrenci can verdi