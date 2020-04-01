Dev uçak gemisinde corona paniği: Tahliye etmezseniz öleceğiz

Kaptan Brett Crozier, 30 Mart’ta Pentagon’a gönderdiği mektupta gemideki karantina koşullarının yetersiz olduğunu ve sosyal mesafe kurallarını uygulama imkanı olmadığını belirtti. Crozier, “Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesi gerekmiyor. Şimdi adım atmazsak en güvenilir varlıklarımız olan denizcilerimizi gerektiği şekilde korumamış oluruz” dedi.

EN AZ 80 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

BBC Türkçe’nin haberine göre nükleer yakıtla çalışan gemideki ilk vaka geçen hafta rapor edilmişti. Pasifik’teki gemi bunun üzerine Guam’da bir limana demirlemişti. Reuters, ABD’li yetkililere dayandırarak gemide yaklaşık 80 kişinin testinin pozitif çıktığını, tüm personele test yapılmasıyla bu sayının artabileceğini duyurdu.

Geminin demirlediği Guam’da salgında şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti. Adadaki yatak kapasitesinin dolmak üzere olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kaptanın çağrısı doğrultusunda askerlerin burada karantinaya alınmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

SİSTEMLİ ŞEKİLDE YAPIYORUZ

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, son birkaç gündür askerleri Guam’dan tahliye etmenin yollarını aradıklarını belirterek, “Guam’ın yatak kapasitesi yeterli değil. Donanma, turistik tesislerin kullanılması ve çadırlar kurulması için yerel hükümetle görüşmeler yapıyor” dedi.

Modly, “Gemi komutanıyla farklı düşünüyor değiliz. Ama bunu sistemli bir şekilde yapıyoruz. Çünkü bu bir seyahat gemisi değil. Gemide silahlar var, uçaklar var” diye konuştu.