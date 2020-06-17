Devlet başkanında corona tespit edildi!

Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ın Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez bir süre önce corona virüsü semptomları gösterdiği için hastaneye kaldırılmıştı.

Zatürre geçirdiği belirtilen Hernandez’e yapılan testler sonucunda corona virüsüne yakalandığı anlaşıldı.

Durumunun hastanede bakım gerektirecek kadar ciddi olduğu belirtilen Hernandez’in virüsü karşı etkili olan ilaçlarla tedavi edildiği belirtildi.

Yapılan röntgen çekimlerinde ciğerinde sorunlar olduğu görülen Hernandez’in eşi ve iki yardımcısında da corona virüsünün pozitif olduğu ifade edildi.