Dezenfektan çıkışıyla alay edilen Trump bozuldu! Soru bile almadan gitti

Yaptığı açıklamalarla dünya medyasının gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın dezenfektan açıklamalarının yankısı sürüyor.

Önceki gün basın toplantısında virüse karşı mücadelede en önemli konu olan el ve vücut temizliğinde kullanılan dezenfektanların enjekte edilmesinin tedavide işe yarayabileceğini öne süren Trump, uzmanlara bu konuda çalışma yapmasını söylemişti.

Bu açıklamalar adeta infial yaratırken, dezenfektan üreten dev firmalar bunu kesinlikle önermediklerini söyleyerek tehlikeye dikkat çekti. Trump’ın sözleri sosyal medyada da alay konusu olurken, ABD Başkanı bu duruma içerlemiş gibi göründü.

İlk olarak yeni ekonomik yardım paketini onayladıktan sonra konuşan Trump, söz konusu açıklamaları ironi olarak yaptığını öne sürerek, “Muhabirlere alaycı bir şekilde soru sordum. Neler olabileceğini düşünebiliyor musunuz diye” ifadelerini kullandı.

Bu savunmasıyla ABD medyasını pek de ikna edemeyen Trump, saatler sonra bu kez corona salgınıyla ilgili bilgilendirme toplantısı için kameralar karşısına geçti.

Daha önce bu toplantılarda uzun uzun konuştuktan sonra muhabirlerle diyaloğa giren Trump, bu kez keyifsiz olduğu yüzünden okunan bir ifadeyle 22 dakika içinde konuşmasını tamamlayıp soru bile alamadan hızla salonu terk etti.

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