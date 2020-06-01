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Dezenfekte esnasında bir anda alev aldı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dezenfekte noktaları kurulan Hindistan’da bir kişi, motoru ile dezenfekte edilirken alev aldı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

19:38 -
Haberler Dünya

Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde corona virüsü dezenfekte kontrol noktasında, motorlu bir kişi dezenfekte edilirken alev aldı.

Motosikletin alev almasıyla panik olan sürücüye, dezenfekte işlemi yapan görevliler ve çevredeki polis memurları müdahale etti.

Görgü tanıklardan biri olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Başka bir işçi, daha fazla hasar görmesini önlemek için motosikleti hemen çekti. İşçilerden birinin bir yangın söndürücü kapmak için koştuğunu gördükten sonra gelip ateşe püskürtmeye başladı” dedi. DHA

 

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