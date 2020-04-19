Dijital Türk İsmet corona virüsünü bitirecek

Almanya’nın Worms kentinde dijital güvenlik sistemleri üreten Türk iş insanı İsmet Koyun’un KOBİL (Koyun-Bilir) firması, Intel ve California Üniversitesi UC San Diego ve Darmstadt Üniversitesi CYSEC Sistem Güvenlik Laboratuvarı ile, “Pandemik izleme ve bilgi dijital sistemi” geliştirdi.

Sistem, corona hastalarına karşı ya da corona hastası olan birinin yanından geçmişseniz uyarıyor, önlem almanızı sağlıyor ve pandemi zincirini kırma avantajı getiriyor.

HER TELEFONA ÜCRETSİZ, GÜVENLİ

“TraceCORONA” adlı sistem, Avrupa ve ABD'de hizmete sunulacak. Uygulama, sadece kullanıcının kontrolünde ve KOBİL'in mPower sistemi ile veri koruma tabanlı çalışacak. Kişisel bilgiler korunarak, salgını izleme mümkün olacak. Mayıstan itibaren Android ve iPhone akıllı telefon kullanıcılarına ücretsiz sunulacak. Alman basını da konuya yoğun ilgi gösterirken İsmet Koyun, yeni uygulamayı SÖZCÜ'yle paylaştı.

TÜM SAĞLIK SİSTEMİNİ BAĞLAYACAK

Koyun'un açıklamalarına göre, siber saldırılara karşı güvenli olan “TraceCORONA” platformu, hastalar, doktorlar, eczaneler, sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri ve bu alandaki yetkililer gibi, ilgi grupları tarafından kullanılabiliyor. Alman bankalarının online bankacılığını, pos makinelerini ve dev Alman firmaların, Alman Meclisi'nin dijital güvenliğini sağlayan KOBİL'in patronu ve Genel Müdürü İsmet Koyun, “mPower platformumuz ile, sağlık şirketleri, otoriteler, çalışanlar ve bu sektörle ilgili herkes arasında güvenli iletişimi sağlıyoruz. Veriler korunarak değiş tokuş edilebiliyor” diye konuştu. TraceCORONA'yı birlikte geliştiren Darmstadt Üniversitesi CYSEC ekibinin sözcüsü Prof. Sadeghi de, “TU Darmstadt, KOBIL ile yıllardır güvenlik projeleri üzerinde birlikte çalışıyor” dedi.