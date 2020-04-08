Dikkat çeken açıklama: Corona gelecek yıla kadar sürecek!

Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Basil Al-Sabah, corona virüsü salgınına ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı.

Sabah, “Bu krizin dünyada gelecek yılın başlangıcına kadar süreceği beklentileri var. Açıkçası, vakalarda yükseliş var. Nisan ayının sonunda dünyanın tüm ülkelerinde vakaların 3 milyona ulaşmasına beklentisi var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kuveyt’te son 24 saatte 112 corona vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 855’e yükseldi. Corona nedeniyle bugüne dek 1 kişi hayatını kaybetti. (İHA)

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