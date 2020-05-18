Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu&#8217;nun ABD&#8217;li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğü bildirildi.. Dışişleri Bakanlığı&#8217;ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Pompeo&#8217;nun görüşmesinde corona virüsü ile bölgesel konular ele alındı. DHA. İLGİLİ HABERHava kirliliği corona virüsünü etkiliyor mu? İstanbul&#039;daki durum araştırıldı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/disisleri-bakani-cavusoglu-abdli-mevkidasi-ile-gorustu-5822184","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/disisleri-bakani-cavusoglu-abdli-mevkidasi-ile-gorustu-5822184","pageType":"yazi","pageIdentifier":5822184,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Du0131u015fiu015fleri Bakanu0131 u00c7avuu015fou011flu, ABDu2019li mevkidau015fu0131 ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!"});aip('newsArticle', {"identifier":5822184,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/disisleri-bakani-cavusoglu-abdli-mevkidasi-ile-gorustu-5822184/","headline":"Du0131u015fiu015fleri Bakanu0131 u00c7avuu015fou011flu, ABDu2019li mevkidau015fu0131 ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["ABD","Corona","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","istanbul","mevl\\u00fct \\u00e7avu\\u015fo\\u011flu","\\u00d6l\\u00fcm"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/18/iecrop/cavusoglu-dha-1_16_9_1589831621.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-05-18 22:53:49","datePublished":"2020-05-18 22:53:49","dateModified":"2020-05-18 22:55:20","info":"{"seo_news":"false"}"});