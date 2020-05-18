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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22:53 -
Haberler Dünya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Pompeo’nun görüşmesinde corona virüsü ile bölgesel konular ele alındı. DHA

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Son güncelleme: 22:55 18.05.2020
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