Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan savaş suçu işliyor

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna roket saldırısı düzenlediğini belirterek saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

“ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR”

Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

* Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığı görülmektedir.

* Ortak sınırımız bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısı, çatışmayı Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin yeni ve tehlikeli bir örneğidir. Ermenistan'ı bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi lazımdır.

* İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir.

* Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir. Can Azerbaycan’la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır.

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