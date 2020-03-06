Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi’nin kararına tepki!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Arap Ligi’nin, 4 Mart’ta Kahire’de gerçekleştirilen Bakanlar Konseyi toplantısında ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren kararlarını tümüyle reddediyoruz.

* Ülkemiz, Arap ülkelerinin toprak bütünlüklerine ve siyasi birliklerine her zaman saygı göstermiş ve desteklemiş, bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmemesi için yapıcı bir tutum sergilemiştir.

* Türkiye’nin bu yöndeki çabaları esasen Arap ülkelerinin halkları tarafından takdir edilmektedir.

* Bazı Arap Ligi üyelerinin ülkemize yönelik asılsız ithamları, esasen bu ülkelerin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmeye yönelik beyhude çabalarının ürünüdür.

* Malum ülkelerin bazı Arap ülkelerinde yaşanan insanlık dramlarına sadece kayıtsız kalmadıkları, aynı zamanda bu dramlara neden olan rejimleri, milis liderlerini, ayrılıkçı grupları ve terör örgütlerini destekledikleri de gayet iyi bilinmektedir.

* Arap Ligi’ni, ülkemize karşı düşmanca tavır takınan bazı üyelerinin güdümünde hareket etmek yerine, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olumlu bir rol üstlenmeye davet ediyoruz. DHA