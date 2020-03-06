Dışişleri Bakanlığı’ndan Tunus’taki saldırıyla ilgili açıklama!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Tunus'ta bugün (6 Mart) ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz.

* Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

* Türkiye, terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdürecektir.

NE OLMUŞTU?

Yerel kaynaklar, Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen saldırıda en az 5 polis memurunun yaralandığını açıklamıştı.

ABD’nin Tunus Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Güvenlik görevlileri, büyükelçilik yakınlarında yaşanan saldırının ardından durumu kontrol altına aldı” denilmişti.