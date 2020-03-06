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Dışişleri Bakanlığı’ndan Tunus’taki saldırıyla ilgili açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdürecektir" denildi.

22:15 -
Haberler Dünya
Dışişleri Bakanlığı’ndan Tunus’taki saldırıyla ilgili açıklama!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Tunus'ta bugün (6 Mart) ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz.

* Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

* Türkiye, terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdürecektir.

NE OLMUŞTU?

Yerel kaynaklar, Tunus’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen saldırıda en az 5 polis memurunun yaralandığını açıklamıştı.

ABD’nin Tunus Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Güvenlik görevlileri, büyükelçilik yakınlarında yaşanan saldırının ardından durumu kontrol altına aldı” denilmişti.

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