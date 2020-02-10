Dışişleri’nden Corona virüsü ve Moğolistan’a seyahat uyarısı!

Bakanlığın duyurusu şu şekilde:

* Moğolistan makamları, Çin'le mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatler nedeniyle bu ülkede ortaya çıkan koronavirüs salgınını Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirmektedir.

* Moğolistan makamları bu nedenle, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra Çin'de bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Moğolistan'a girişini yasaklamışlardır.

* 30 günlük vize muafiyeti kapsamında Moğolistan'a gelecek vatandaşlarımızın, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra Çin'de bulunmamış olmaları kaydıyla, sadece ülkeye Ulanbator (Buyan-Ukhaa) hava sınır kapısı ve Moğolistan'ın Rusya Federasyonu ile mevcut kara sınır kapılarından giriş yapmaları mümkündür.

* Öte yandan, Moğolistan'da olası bir koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla, ülke genelinde üniversiteler dahil tüm eğitim kurumları 2 Mart 2020 tarihine kadar kapatılmıştır.

* Buna ilaveten, Ulanbator'da sinema, tiyatro, eğitim kursları, internet kafeler ve kapalı oyun park ve salonları gibi mekanların kapatılması kararlaştırılmış, marketler, eğlence mekanları ve lokantaların çalışma saatlerine en geç 24.00'de kapanacak şekilde sınırlama getirilmiş, konferanslar, spor müsabakaları, piknikler, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi tüm toplu organizasyonlar yasaklanmıştır.

* Moğolistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Ulanbator'da ve diğer bazı kentlerde mevcut çok yüksek düzeydeki hava kirliliği virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta, yüksek ateşli grip ve zatürre vakaları yoğun olarak görülmektedir. Moğolistan'daki sağlık kurumlarının imkanları ve sağladıkları hizmetler ise sınırlıdır.

* Moğolistan makamlarının getirdikleri sınırlamalar kaldırılıncaya kadar ülkeye gelecek ziyaretçilerin turizm amaçlı tur ve ziyaretler de dahil katılabilecekleri faaliyetler son derece kısıtlanmış durumdadır.

* Bu çerçevede Moğolistan'a yolculuk planlayan vatandaşlarımızın yukarıda kayıtlı hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır.

* Moğolistan içerisinde koronavirüs vakaları da dahil olmak üzere herhangi bir sorun ile karşılaşan vatandaşlarımızın, Ulanbator Büyükelçiliğimizin sürekli açık bulunan +976 9468 1401 numaralı telefonunu aramaları mümkündür.

* Moğolistan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın dikkatine saygıyla sunulur.