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Dışişleri’nden Macron’a sert yanıt!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgi politikası uyguladıkları yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Sozcu.com.tr
22:17 -
Haberler Dünya
Dışişleri’nden Macron’a sert yanıt!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy’un açıklamaları şu şekilde:

*Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır.

*Bölgede bir kırmızı çizgi var ise, bu ancak Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkleri’nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır.

*Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışlarını haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır.

*Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir “armada” göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir.

*Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Doğu Akdeniz’deki ihtilaflar bölgedışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve işbirliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır.

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