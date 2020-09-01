Dışişleri’nden Moskova ziyaretinde PKK/YPG uyarısı!

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, beraberinde ilgili kurumların temsilcilerinin de yer aldığı bir heyetle, Rus mevkidaşlarıyla 31 Ağustos – 1 Eylül 2020 tarihlerinde başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda Moskova'da istişarelerde bulundu.

İstişarelerde Türk heyetinin Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla Sirte ve Cufra'nın önemini vurguladığı, bu bölgelerin askerden arındırılması modalitelerinin belirlenmesi gerektiği üzerinde durulduğu, bu bağlamda BM öncülüğünde Libyalılar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komisyonun çalışmalarına destek beyan edildiği açıklandı.

BERLİN KONFERANSI VURGUSU

Görüşmelerde ayrıca, Libya'da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla BM himayesinde Libyalılar arasında kapsayıcı bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması ile Berlin Konferansı kararlarının uygulanmasının önemine işaret edildiği belirtildi.

‘SURİYE DEMOKRATİK KONSEYİ’ TEPKİSİ

Türk heyetinin PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesi ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkisini ifade ettiği, bu gibi adımların Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceğini vurguladığı bildirildi.

Toplantıda alınan kararlar Dışişleri Bakanlığı tarafından şöyle açıklandı:

*Libya'da siyasi bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile RF arasında temasların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

*Suriye konusunda, öncelikle İdlip sahasındaki durum ve ortak devriyelerin icrasına dair hususlar ele alınmıştır. Bu kapsamda, 5 Mart 2020 tarihli İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol uyarınca müşterek çabalara devam edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

*Keza, Cenevre'de düzenlenen Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantılarının sonuçları değerlendirilmiş, siyasi süreçteki ivmenin korunmasının önemi vurgulanmış, Astana Süreci'ne dair çalışmaların ilerletilmesi üzerinde durulmuştur.

İLGİLİ HABER Dışişleri'nden Rusya'daki görüşmeye tepki: Kaygıyla karşılıyoruz