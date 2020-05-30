Donald Trump: Daha güvende hissedemezdim!

ABD’nin Minnesota eyaletinde polisin gözaltına aldığı sırada ‘boğarak' öldürdüğü George Floyd için ABD'nin çok sayıda eyaletinde ve kentinde protestolar sürüyor.

Başkent Washington DC'de, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolarda, göstericiler ile polis arasında arbede yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin ABD Gizli Servisi'ni överek, “Daha güvende hissedemezdim” dedi.

“BEYAZ SARAY’DA MAGA GECESİ OLACAK”

Trump daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Beyaz Saray’daki profesyonelce yönetilen sözde ‘protestocularla’ George Floyd’un anısının pek bir ilgisi yoktu.

* Sadece sorun yaratmak için oradaydılar. Gizli Servis onlarla kolayca başa çıktı.

* Bugün, anladığım kadarıyla Beyaz Saray’da bir MAGA gecesi olacak???

* Bunlar, George Floyd ile alakası olmayan “Organize Gruplar”. Üzücü! (DHA)

ʻʻ MAGA: Make America Great Again. ABD'deki seçimlerde sıkça kullanılan sloganlardan birisidir. İlk olarak 1980 yılında Ronald Reagan tarafından kullanılmıştır. 'Amerikayı Yeniden Harika Yap' anlamına gelen sloganı en son Donald Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyasına dahil etmiştir.

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