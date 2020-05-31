Donald Trump duyurdu! Antifa terör örgütü ilan edilecek

Donald Trump, Ulusal Muhafızlar’ın Minneapolis’te radikal solcuları ve anarşistleri gözaltına aldığını söyleyerek demokratların kontrolündeki eyalet ve kentlerin de bunu örnek alması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Trump’ın Antifa’yı nasıl “terör örgütü” ilan edeceği belli değil.

Antifa genellikle anarşist ve komünistlerin geçici olarak bir araya geldiği, emir-komuta zinciri olmayan lidersiz ağlardan oluşuyor.

İnsanların üye olduğu Antifa adlı bir örgüt bulunmaması nedeniyle, faşizm karşıtı hareketlere dahil olan kişilerin terörizmle nasıl suçlanacağı bilinmiyor.

Geçen yıl iki cumhuriyetçi senatör, Antifa’nın “terör örgütü” ilan edilmesini talep ettiğinde ABD Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) bu plana karşı çıkmıştı. ACLU, bunun ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geleceğini söylemişti.

Antisemitizme karşı mücadele eden Anti-Defamation League (ADL) adlı örgüt de Antifa’nın “terör örgütü” ilan edilmesi durumunda beyazların üstünlüğüne karşı çıkan herkesin terörist olarak görülme riski bulunduğuna dikkat çekmişti.

ADL, beyazların üstünlüğünü savunanların son on yılda yüzlerce kişiyi öldürdüğünü hatırlatarak, bunlara karşı mücadele veren antifaşist hareketin şiddet içeren taktiklerini eleştirseler bile beyazların üstünlüğünü savunanlarla aynı kefede değerlendirilemeyeceğini söylemişti.

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