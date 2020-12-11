Donald Trump giderayak ‘tarihe geçti’: Brandon Bernard idam edildi…

Başkanlık koltuğunu teslim etmek için gün sayan Donald Trump’ın ABD başkanı olarak geçirdiği son günler, haklarında idam kararı verilmiş mahkumların infazlarının gölgesinde geçecek. Bu sürecin ilk infazı gerçekleşirken; 1999’da, henüz 18 yaşında cinayet suçundan hakkında ölüm cezası verilen siyah ABD vatandaşı Brandon Bernard, Indiana’da öldürücü iğne ile infaz edildi.

Son dönemdeki tüm çalışmalara ve çabalara rağmen, son dakika merhamet talepleri ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilirken Bernard, yaklaşık 70 yıldır idam edilen en genç mahkum olarak da tarihe geçti. Tarihe geçen bir diğer isim de Donald Trump oldu.

1896’da Grover Cleveland, bir kısmı geçiş sürecinde olmakla birlikte başkanlığının son yılında 14 infaza imza atmıştı. O tarihten bu yana gelenek olarak, geçiş süreçlerinde idam infazları durdurulurken “tarih yazan” Trump yönetiminde Bernard’ın idamının ardından listede infaz gününü bekleyen 4 kişi daha bulunuyor. Bu infazlar da gerçekleşirse Temmuz ayından bu yana gerçekleşen idamların sayısı 13’e ulaşacak.

PEKİ BRANDON BERNARD’IN SUÇU NEYDİ?

Son sözleri “Üzgünüm. Şu anda hissettiklerimi ve o gün yaşadığım hisleri tamamen kavrayacak yegâne kelime bu” diyen Bernard, 1999’da Todd ve Stacie Bagley’yi öldürmekten hüküm giydi. Texas’ta aralarında Bernard’ın da bulunduğu beş genç, gasp ettikleri çifti, çiftin aracının bagajına girmeye zorlamıştı. Christopher Vialva, Todd ve Stacie’yi aracın bagajında vurmuş ve Bernard da arabayı ateşe vermişti.

Savunma avukatları iki kurbanın da araç ateşe verilmeden önce hayatlarını kaybettiğini öne sürerken bağımsız bir müfettiş de Stacie’nin araç ateşe verilmeden önce “tıbben ölmüş” olduğunu raporlamıştı. Ancak iddia makamı, Todd’un vurularak öldüğünü kabul etse de Stacie’nin solunum yolunda is bulunduğunu ve dolayısıyla araç ateşe verildikten sonra dumandan boğularak öldüğünü belirtmişti.

Bernard’ın avukatları aynı zamanda müvekkilerinin Vialva’nın kendisine yapabileceklerinden korktuğu için direktiflerini yerine getirdiğini ve Vialva’nın baskısıyla aracı ateşe verdiğini savunmuştu.

Olaya karışan beş kişiden üçü 18 yaşının altında olduğu için hapis cezası alırken Bernard’ın yanı sıra idam cezası alan olayın diğer aktörü Vialva, Eylül ayında infaz edildi. Yıllar boyunca Bernard’ın avukatları, hapisteki iyi hali ve gençleri suç işlemekten uzak tutacak organizasyonlarda gönüllü olarak yer alması gibi etkenler ışığında müvekkillerinin cezasının müebbete çevrilmesini talep ettiler.

TÜM DESTEKLERE RAĞMEN…

18 Kasım’da Indianapolis Star gazetesine konuyla ilgili olarak bir görüş kaleme alan davanın savcası Angela Moore “2000’den bu yana, insan beyninin olgunlaşması üzerine pek çok öğrendikten ve Brandon’ın mütevazı, pişman ve hapishanede huzur içinde yaşabilecek olgun bir birey olarak büyüdüğünü gördükten sonra nasıl onun ölüm cezasına çarptırılması gereken o küçük bir grup suçlunun arasında olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Bununla birlikte hala hayattaki 9 jüri üyesinin 5’i Bernard’ın infazının durdurulması yönünde görüş vermişti. Başta HelpSaveBrandon.com adlı site olmak üzere hakkında yapılan pek çok kampanyada yüz binlerce imza toplanan Bernard hakkında Trump’tan merhamet talebinde bulunan isimler arasında senatörler Richard J Durbin ve Cory Brooker da yer alıyordu.

#BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He's spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There's bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

Ünlü model ve iş insanı Kim Kardashian da Brandon Bernard için başlatılan kampanyaya destek veren isimler arasında yer almıştı. Dünyanın en ünlü popüler kültür fenomenlerinden biri olmanın yanı sıra ABD’nin en önemli avukatlarından biri olan Robert Kardashian’ın kızı olan ve şu sıralar avukat olabilmek için Van Jones’un avukatlık ofisinde 4 yıllık bir “çıraklık” sürecinden geçmeyi planlayan ve daha sonra sınavla avukatlık belgesi almayı hedefleyen Kim Kardashian, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

O dönem 18 yaşındaydı. Çifti vuran o değildi. Savcı ve jüriden 5 kişi merhamet talebinde bulunuyor. Temiz bir sicille on yıllardır hapishanede yatıyor, risk grubundaki gençlere yardımcı oluyor. İnfazın durdurulması için iki partiden de destek var.

TRUMP’IN SON GÜNLERİNDE İDAMI BEKLEYEN DİĞER DÖRT İSİM KİM?

Alfred Bourgeois: Aralık ayı içinde infazının gerçekleşmesi beklenen Bourgeois, iki yaşındaki kızını işkenceyle öldürmekten hüküm giymişti. Daha önceye planan infaz tarihi, savunma avukatlarının Bourgeois’ın akli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin iddiası nedeniyle konunun incelenmesi için askıya alınmıştı.

Lisa Montgomery: 2004’te hamile bir kadını boğarak öldürüp, karnını keserek bebeğini çalan Montgomery’nin avukatları, çocukken şiddet gördüğü için ciddi beyin travması geçirdiğini ve akli dengesinin bozuk olduğunu öne sürse de idam tarihi 12 Ocak olarak belirlendi. Montgomery, 1953’ten bu yana federal mahkemelerce idam edilen ilk kadın olacak.

Cory Johnson: Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak 7 kişiyi öldüren Cory Johnson’ın avukatları da Johnson’ın çocukken gördüğü şiddet nedeniyle müvekkillerinin akli dengesinin bozuk olduğunu öne sürmekte. Johnson’ın infazı 14 Ocak’ta gerçekleşecek.

Dustin John Higgins: 1996’da üç genç kadını kaçırıp öldürmekten hüküm giyen Higgs, cinayetleri kendisi gerçekleştirmedi, suç ortağı Willis Haynes, Higgs’in direktifleriyle genç kadınların canına kıydı. Haynes, mahkemesinde Higgs’in kendisini hiç tehdit etmediğini veya cinayetleri zorla işletmediğini ifade etmişti. Higgs’in idamı 15 Ocak’ta gerçekleşecek.

ABD’DEKİ MEVCUT DURUM NE?

ABD Yüksek Mahkemesi federal idam cezalarını 1988’de geri getirdi ancak o günden, Temmuz 2020’ye kadar yalnızca 3 kez federal mahkeme kararıyla idam gerçekleştirilmişti. Bu üç infazın da (Timothy McVeigh, 11 Haziran 2001; Juan Raul Garza, 19 Haziran 2001; Louis Jones Jr., 18 Mart 2003) bir önceki demokrat başkan George W. Bush döneminde gerçekleşmesi dikkat çekerken toplam 12 federal idamın 9’u Temmuz 2020’den bu yana yaşandı.

2020'DE 17 İDAM Federal mahkemelerin dışında eyalet mahkemelerinin aldığı idam kararları da bulunuyor. Toplamda 2019'da 22 infaz gerçekleştirilirken 2020 yılında ise 7'si eyalet mahkemelerini kararıyla olmak üzere şu ana kadar toplam 16 mahkumun hayatına son verildi. Alfred Bourgeois da idam edildiğinde 2020 yılı 17 infaz ile noktalanmış olacak.

Kasım 2019 yılında Gallup’un yayınladığı bir rapora göre ABD vatandaşlarının yüzde 60’ı idam yerine müebbet hapis cezası getirilmesini tercih ediyor. Gallup, 30 yıldır yapılan ankette ilk kez idam karşıtı görüşün bu oranlara çıktığını ifade etti. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 105 ülkede idam cezası bulunmazken ABD, idamın aktif olarak uygulandığı 35 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

ABD Adalet Bakanı William Barr, idam cezaları hakkında “Kongre, ölüm cezasına açık bir şekilde izin verdi. Adalet bakanlığı hukukun üstünlüğünü savunuyor. Adalet sistemimizin verdiği cezayı uygulamayı mağdurlara ve ailelerine borçluyuz” ifadelerini kullandı. Barr, idam cezalarının uygulanmasının zamanlamasında bir sorun olmadığını da ifade ederken “Bence ölüm cezasını durdurmanın yolu, ölüm cezasını kaldırmaktır” diye konuştu.

Ancak sivil toplum kuruluşları, siyasiler ve gazeteciler Trump yönetiminin, Biden’ın idam karşıtı söylemleri nedeniyle bekleyen infazlara hız verdiğini ve etik olarak görev değişiminin beklenmediğini öne sürüyor.