Donald Trump giderayak ‘tarihe geçti’: Brandon Bernard idam edildi…

Başkanlık koltuğunu teslim etmek için gün sayan Donald Trump’ın ABD başkanı olarak geçirdiği son günler, haklarında idam kararı verilmiş mahkumların infazlarının gölgesinde geçecek. Bu sürecin ilk infazı gerçekleşirken; 1999’da, henüz 18 yaşında cinayet suçundan hakkında ölüm cezası verilen siyah ABD vatandaşı Brandon Bernard, Indiana’da öldürücü iğne ile infaz edildi.

Son dönemdeki tüm çalışmalara ve çabalara rağmen, son dakika merhamet talepleri ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilirken Bernard, yaklaşık 70 yıldır idam edilen en genç mahkum olarak da tarihe geçti. Tarihe geçen bir diğer isim de Donald Trump oldu.

1896’da Grover Cleveland, bir kısmı geçiş sürecinde olmakla birlikte başkanlığının son yılında 14 infaza imza atmıştı. O tarihten bu yana gelenek olarak, geçiş süreçlerinde idam infazları durdurulurken “tarih yazan” Trump yönetiminde Bernard’ın idamının ardından listede infaz gününü bekleyen 4 kişi daha bulunuyor. Bu infazlar da gerçekleşirse Temmuz ayından bu yana gerçekleşen idamların sayısı 13’e ulaşacak.

Son sözleri “Üzgünüm. Şu anda hissettiklerimi ve o gün yaşadığım hisleri tamamen kavrayacak yegâne kelime bu” diyen Bernard, 1999’da Todd ve Stacie Bagley’yi öldürmekten hüküm giydi. Texas’ta aralarında Bernard’ın da bulunduğu beş genç, gasp ettikleri çifti, çiftin aracının bagajına girmeye zorlamıştı. Christopher Vialva, Todd ve Stacie’yi aracın bagajında vurmuş ve Bernard da arabayı ateşe vermişti.

Savunma avukatları iki kurbanın da araç ateşe verilmeden önce hayatlarını kaybettiğini öne sürerken bağımsız bir müfettiş de Stacie’nin araç ateşe verilmeden önce “tıbben ölmüş” olduğunu raporlamıştı. Ancak iddia makamı, Todd’un vurularak öldüğünü kabul etse de Stacie’nin solunum yolunda is bulunduğunu ve dolayısıyla araç ateşe verildikten sonra dumandan boğularak öldüğünü belirtmişti.

Bernard’ın avukatları aynı zamanda müvekkilerinin Vialva’nın kendisine yapabileceklerinden korktuğu için direktiflerini yerine getirdiğini ve Vialva’nın baskısıyla aracı ateşe verdiğini savunmuştu.

Olaya karışan beş kişiden üçü 18 yaşının altında olduğu için hapis cezası alırken Bernard’ın yanı sıra idam cezası alan olayın diğer aktörü Vialva, Eylül ayında infaz edildi. Yıllar boyunca Bernard’ın avukatları, hapisteki iyi hali ve gençleri suç işlemekten uzak tutacak organizasyonlarda gönüllü olarak yer alması gibi etkenler ışığında müvekkillerinin cezasının müebbete çevrilmesini talep ettiler.

18 Kasım’da Indianapolis Star gazetesine konuyla ilgili olarak bir görüş kaleme alan davanın savcası Angela Moore “2000’den bu yana, insan beyninin olgunlaşması üzerine pek çok öğrendikten ve Brandon’ın mütevazı, pişman ve hapishanede huzur içinde yaşabilecek olgun bir birey olarak büyüdüğünü gördükten sonra nasıl onun ölüm cezasına çarptırılması gereken o küçük bir grup suçlunun arasında olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Bununla birlikte hala hayattaki 9 jüri üyesinin 5’i Bernard’ın infazının durdurulması yönünde görüş vermişti. Başta HelpSaveBrandon.com adlı site olmak üzere hakkında yapılan pek çok kampanyada yüz binlerce imza toplanan Bernard hakkında Trump’tan merhamet talebinde bulunan isimler arasında senatörler Richard J Durbin ve Cory Brooker da yer alıyordu.

#BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He's spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There's bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020