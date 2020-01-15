Donald Trump’ın azil soruşturmasında yeni gelişme! Senato’ya gönderildi

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Trump'ın Ukrayna'dan kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmalar yürütmesini istemesiyle bağlantılı iki azil maddesi Temsilciler Meclisi’nde geçe ay onaylamıştı. Bu maddelerden biri görevi kötüye kullanmak, diğeri ise Kongre'nin çalışmasını engellemekti.

Bugün yapılan oylamada, 2 azil maddesinin 193 ret oyuna karşın 228 oyla Senato’ya gönderilmesi onaylandı. Oylamanın ardından, savcı görevi üstlenecek üyelerin Kongre binasının diğer kanadındaki Senato kısmına yürüyerek maddeleri resmen teslim etti.

Temsilciler Meclisi Trump'ı azletmiş olsa da, Trump’ın görevden alınıp alınmayacağına Senato'daki yargılama sonucunda karar verilecek.

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SAVCILIK GÖREVİ ÜSTLENECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasının Senato'daki yargılama sürecinde savcılık görevi üstlenecek üyeleri de bugün açıklamıştı.

Buna göre, Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkan Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, 7 kişilik ekibe başkanlık edecek.

Hukuk kökenli kişilerden seçildiği gözlenen ekipte New York milletvekili Hakeem Jeffries, Teksas milletvekili Sylvia Garcia, Florida milletvekili Val Demings, Colorado milletvekili Jason Crow ve California milletvekili Zoe Lofgren da bulunuyor.

Pelosi, yargılamada savcılık görevini yürütecek üyeleri açıkladığı basın toplantısında, “Bugün önemli bir gün. Sözkonusu olan ABD Anayasası” ifadesini kullandı.

Pelosi'nin basın toplantısı yaptığı sırada Trump da Twitter üzerinden “Hiçbir Şey Yapmayan Demokratlar'dan yeni bir düzenbazlık” açıklamasını yaptı.

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“AÇIKLAMASI HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR”

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, yaşanan gelişmelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

* Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bu sahte, gayrimeşru azil süreciyle başardığı tek şey, Amerika halkı yerine politikaya odaklandığını göstermek oldu.

* ‘Bunun acil ve ulusal güvenlik açısından hayati önemde olduğu' yalanını söyledi çünkü maddeler geçtiğinde, siyasi destek toplamak için kötü bir çabayla bir ay boyunca bu maddeleri bekletti. Bugünkü açıklaması da hiçbir şeyi değiştirmiyor”

Trump'ın yanlış hiçbir şey yapmadığını ve tümüyle aklanmayı beklediğini vurgulayan Grisham açıklamasında, “Bu arada Başkan Trump bu ülkenin halkına büyük faydalar sağlayacak Çin Ticaret Anlaşması'nı imzaladıktan sonra da tüm Amerikalılar için çalışmaya devam edecek. Bunu yaparken Demokratlar ise sadece Başkan'ın aleyhinde çalışacak” ifadelerine yer verdi.



AZİL SÜRECİ

Bu yaz Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2020 Başkanlık Seçimi’ndeki en büyük rakibi olması beklenen Joe Biden’a karşı bir “iyilik” beklediğini söyleyerek rakibini itibarsızlaştırmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump hakkında Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde bir oylama yapılmıştı. Oylamada Temsilciler Meclisi, Trump'ın Senato'da “yargılanmasına” karar vermişti.