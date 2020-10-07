Donald Trump’ın sağlık durumuyla ilgili doktorundan yeni açıklama!

Corona virüsü (Covid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley’den yeni açıklama geldi. Doktor Conley, Trump’ın son 4 gündür ateşinin ve 24 saattir de semptomunun olmadığını duyurdu.

Conley, Trump’ın değerlerinin tamamının sabit ve normal aralıkta olduğunu belirtti. Trump’ın hastaneye yatırıldığı günlerden sonra oksijen desteğine hiç ihtiyaç duymadığını ifade eden Conley, durumu yakından takip ettiklerini aktardı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, yapılan testlerin ardından önceki gün Beyaz Saray’a geri dönmüştü. (İHA)

İlginizi Çekebilir Trump'ın corona paylaşımını Facebook sildi Twitter da gizledi