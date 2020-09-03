Dostum Trump nerede!

Akdeniz'de gerilim sürerken, ABD yönetimi Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. ABD'nin bunun karşılığında Rum yönetiminden “Rus savaş gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarını kullanamayacağı ve kara para aklama denetimlerinde ABD ile ortak çalışma” sözü aldığı öğrenildi.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi David Cicilline ve Senatör Bob Menendez'in ambargonun kaldırılması için sunduğu tasarı aralıkta kabul edilmişti. Kararı ABD Başkanı Trump da onayladı.
ORUÇ REİS GEMİMİZİN MAVİ VATAN'DAKİ ÇALIŞMASI 12 EYLÜL'E UZATILDI
Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalar yürüten Oruç Reis adlı gemimizin 1 Eylül'e kadar olan çalışma duyurusu, yeni yayınlanan Navtex'le 12 Eylül'e kadar uzatıldı.
Menendez, F-35'lerin Türkiye'ye teslimine kısıtlama getiren önerinin de sahibiydi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise SÖZCÜ'ye “Barışa vurulan darbedir. Ancak bu karar, Türk dış politikasının ağırlığının kalmadığını, ‘Dostum' Trump'ın da bizi dışladığını gösteriyor” dedi.
POMPEO: DOĞRU BİR KARAR ALDIK
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Gergin bir dönemde alınmış olsa da doğru bir karar” diye konuştu.
“Türkiye, gereken adımları atacaktır”
Türkiye, ABD'nin bu kararına sert tepki gösterdi. Açıklamada “Karar, adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır. ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD kararını gözden geçirmezse Türkiye, garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır” denildi.