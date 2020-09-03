Dostum Trump nerede!

Akdeniz'de gerilim sürerken, ABD yönetimi Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. ABD'nin bunun karşılığında Rum yönetiminden “Rus savaş gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarını kullanamayacağı ve kara para aklama denetimlerinde ABD ile ortak çalışma” sözü aldığı öğrenildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi David Cicilline ve Senatör Bob Menendez'in ambargonun kaldırılması için sunduğu tasarı aralıkta kabul edilmişti. Kararı ABD Başkanı Trump da onayladı.

Menendez, F-35'lerin Türkiye'ye teslimine kısıtlama getiren önerinin de sahibiydi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise SÖZCÜ'ye “Barışa vurulan darbedir. Ancak bu karar, Türk dış politikasının ağırlığının kalmadığını, ‘Dostum' Trump'ın da bizi dışladığını gösteriyor” dedi.