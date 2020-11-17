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DSÖ: Aşı haberleri umut veriyor ama…

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, bir haftadır gündeme gelen corona virüsü aşı çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. DSÖ'nün Genel Sekreteri Ghebreyesus, "Bu haberler umut verici ama rehavete kapılmamalıyız" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:15, 17/11/2020
Haberler Dünya
DSÖ: Aşı haberleri umut veriyor ama…

Dünya çapında 55 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı geliştirilen aşılarla ilgili haberleri değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanım Ghebreyesus sanal bir basın konferansı düzenledi.

Geçen hafta Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısında yüzde 90’lara varan başarı elde edildiğinin açıklanmasının ardından dün de Moderna’nın aşısının yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu duyurması ile ilgili konuşan Ghebreyesus, “Covid-19 aşısı üzerine çalışmalarda elde edilen sonuçlar cesaretlendirici. Covid-19 aşılarıyla ilgili umut verici haberler almaya devam ediyoruz. Fakat şu an rehavete kapılmanın zamanı değildir” dedi.

“ÜLKELER ATEŞLE OYNUYOR”

Covid-19 tespit edilen bir kişiyle temasta olduğu için iki haftalık karantinada bulunan Ghebreyesus, “Aşının gelecek aylarda geleceğine dair dikkatli bir iyimserliğim var” dedi. Aşının kitlelere yayılmasına çok zaman olduğunu söyleyen Ghebreyesus, “Dünyanın birçok bölgesinde vaka ve ölüm sayıları artıyor. Virüse karşı önlem almayan ülkeler ateşle oynuyor” ifadesini kullandı.

Özellikle Avrupa ve Amerika kıtasında sağlık çalışanları üzerinde ve sağlık sistemi üzerinde çok büyük baskı olduğunu söyleyen Ghebreyesus, “Ekonomiyi canlandırmanın en hızlı yolu virüsü yenmektir” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:09:12,
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