DSÖ Avrupa Direktörü duyurdu… Mutasyona karşı acil toplantı

DSÖ’nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, toplantı kararını duyurduktan sonra yaptığı açıklamada kısıtlayıcı tedbirlerin artırılmasını talep ederek, “Daha fazla bilgi sahibi olana kadar, salgını kontrol altına almak için seyahatleri kısıtlamak ihtiyatlı bir hareket olur. Temel malların tedarik zincirine ve temel ulaşım gereksinimlerine olanak sağlanmalıdır” dedi.

Toplantının ne zaman gerçekleşeceği konusunda herhangi bir tarih verilmedi.

Cenevre merkezli DSÖ, pandeminin evriminin normal bir parçası olarak değerlendirdiği mutasyona uğramış yeni corona virüsü türüne karşı ciddi uyarılarda bulunulmaması gerektiğini belirtmiş ve İngiltere’yi bu türü tespit etmesinden dolayı övmüştü.