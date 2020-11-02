DSÖ Genel Sekreteri Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Corona virüsü salgını sürecinde yaptıkları açıklama ve yönlendirmelerle uluslararası kamuoyunda dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü’nün tepe ismi karantina altına alındı…

Corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişiyle temas ettiği için karantina altına alındığını söyleyen Ghebreyesus, “İyi hissediyorum ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermiyorum” dedi.

Ghebreyesus, “Önümüzdeki günlerde tecrit altında olacağım. Sağlık yönlendirmeleriyle uyumlu bir biçimde çalışmak kritik derecede önemli. Covid-19 bulaşmasını ancak böyle engelleyebiliriz ve virüsü yenerek sağlık sistemimizi koruyabiliriz. DSÖ’deki arkadaşlarım ve ben birlikte yaşamları kurtarmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.