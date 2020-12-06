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DSÖ: Türkiye’deki Covid-19 verilerinden haberdar değiliz, çöküş yaşanabilir

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisinden Dr. Irshad Ali Shaikh, Türkiye’deki Covid-19 verilerinden haberdar olmadıklarını açıkladı. Artan vaka sayısına dikkat çeken Shaikh sağlık sistemi için "çöküş yaşanabilir" uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:30, 06/12/2020
Haberler Dünya
DSÖ: Türkiye’deki Covid-19 verilerinden haberdar değiliz, çöküş yaşanabilir

Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ülke ve Avrupa Merkez İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık Ofisi Geçici Başkanı Dr. Irshad Ali Shaikh, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Halkımızla ilk olarak paylaşmadıklarımızı DSÖ ile paylaşmıyoruz” dediğini hatırlatarak “Biz bu verilerin farkında değildik” dedi. Shaikh, tüm dünyada semptom göstermeyenlerin “sessizce virüsün yayılmasına neden olduğuna” vurgu yaptı.

DSÖ’nün her ülkeden semptom göstersin göstermesin pozitif çıkan herkesin rapor edilmesini istediğini vurgulayan Shaikh, “Türkiye için asemptomatik kişi sayılarının paylaşılması rahatlatıcı, çünkü gerçekten salgının yayılımını engellemekte önemli” açıklamasında bulundu.

“ENDİŞE VERİCİ SEVİYEDE YÜKSEK SAYILAR”

DSÖ Türkiye ofisinden Dr. Shaikh “Türkiye’deki durumun da diğer ülkeler gibi” olduğunu belirterek “Endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız” dedi.

Shaikh, “daha fazla test yapmanın sadece pozitif vakaları değil, aynı zamanda yüksek oranda salgını yayma riski olanların ortaya çıkmasını” da sağladığına vurgu yaptı.

“Türkiye, tıpkı diğer ülkeler gibi sokağa çıkma yasağıyla birlikte harekete geçiyor” diyen Shaikh Türkiye’de alışveriş merkezlerine HES kodu olmaksızın girilemediğine dikkat çekti.

Shaikh sözlerini “Bu açıdan bakıldığında tedbirler daha güçlü bir biçimde uygulanıyor. Umarız ki önemli oranda virüsün yayılmasının önüne geçer ve vaka sayıları düşer” diye sürdürdü.

DSÖ: TÜRKİYE’DE ÇÖKÜŞ YAŞANABİLİR

Türkiye’deki sağlık sistemi üzerinde gün geçtikçe artan yüke de değinen Shaikh, “Her ne kadar Türkiye’deki hastanelerde durum diğer ülkeler, Avrupa ya da Amerika’daki kadar kötü durumda olmasa da, bu şekilde devam ederse o zaman biz de, sağlık sisteminin, hastane sisteminin çöküşünü yaşayabiliriz” dedi.

Amerika Avrupa Dünya hastane HES kodu Sağlık Sağlık Bakanı TÜRKÇE Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:25,
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