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DSÖ uzmanları virüsün kaynağı için Wuhan’a gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde uzmanlardan oluşan uluslararası 10 kişilik bir heyet, corona virüsünün kaynağını araştırmak için Ocak ayının ilk haftasında salgının çıkış noktası olan Çin'e gidecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:00, 29/12/2020
Haberler Dünya
DSÖ uzmanları virüsün kaynağı için Wuhan’a gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı 10 uluslararası uzmandan oluşan bir ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve ilk çalışmalarını devam ettirmek için Wuhan’a gidecek.

Ocak ayının ilk haftasında Wuhan’da olacak olan uzmanların hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi. DSÖ ekibi üyesi Almanya Robert Koch Enstitüsü’nden biyolog Fabian Leendertz, amaçlarının suçlu ülkeyi bulmak olmadığını ifade ederek, “Ne olduğunu anlamaya çalışmak ve sonra bu verilere dayanarak gelecekte riski azaltmaya çalışıp çalışamayacağımızı görmekle ilgili” dedi.

ARAŞTIRMA 5 HAFTA SÜRECEK

Leendertz, ekibin amacının virüsün ne zaman dolaşmaya başladığını ve Wuhan’dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek olduğunu söyledi. 10 kişilik DSÖ ekibinin araştırmasının 4 veya 5 hafta sürmesi bekleniyor.

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