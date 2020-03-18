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DSÖ’den aşı çalışmaları için açıklama: Hayal edilemeyecek bir başarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Corona virüsüne karşı aşının ilk testlerinin başladığını duyurdu.

23:17 -
Haberler Dünya
DSÖ’den aşı çalışmaları için açıklama: Hayal edilemeyecek bir başarı

Sputnik’teki habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Corona virüsüne karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti.

Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Covid-19'a karşı aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.

Ghebreyesus, “Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 23:21 18.03.2020
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