DSÖ’den AstraZeneca’ya aşı resti: Daha fazla ayrıntı verin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi’nin ortak geliştirdiği corona virüsü aşısı hakkında basın açıklamasının yetersiz olduğu duyuruldu. DSÖ yetkilileri sürece ilişkin daha fazla veriye ulaşmak istediklerini ifade etti.

AstraZeneca tarafından önce yüzde 70, sonra da yüzde 90’a kadar etkili olduğu belirtilen aşı çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıklanmıştı. Şirketin bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı.

DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, “AstraZeneca tam bir deneme yapmak istediklerini söyledi” dedi.

DEĞERLENDİRMEYE GİRSİN TALEBİ



İngiltere dün, Oxford ve AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının geçici tedariği için düzenleyici sağlık otoritelerinin aşıyı değerlendirmesini talep etmişti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Düzenleme kuruluna Oxford/AstraZeneca aşısını değerlendirmesi için resmi bir talep ilettik. Kurul, verilere bakarak aşının katı güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadığına karar verecek” dedi.

AstraZeneca, gelecek ay sonuna kadar 4 milyon doz corona aşısının İngiltere’de kullanıma hazır olacağını tahmin ediyor. Sağlık Bakanı Hancock ise aşının Noel’den önce piyasaya sürülmesini hedefliyor.