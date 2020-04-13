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Corona virüsü aşısı hakkında önemli açıklama: Bir aşı salgını önleyebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsüne karşı yapılan aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Ghebreyesus, bulunabilecek bir aşının salgının dünya genelindeki yayılımını tamamen durdurabileceğini öne sürdü.

23:03 -
Haberler Dünya
Corona virüsü aşısı hakkında önemli açıklama: Bir aşı salgını önleyebilir

Ghebreyesus, dünyanın küresel ölçekte birbiriyle bağının, Covid-19’un yeniden ortaya çıkma riski anlamına geldiğini belirtti ve “En nihayetinde, yayılımı tamamen durdurmak için güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesi gerekecek” dedi.

Çoğu uzman, corona virüsüne karşı bağışıklık sağlayacak bir aşının bir yıldan önce geliştirilip, dağıtılamayacağını söylüyor.

DOMUZ GRİBİ KARŞILAŞTIRMASI

BBC’deki habere göre Ghebreyesus, Covid-19 salgınının, 2009'daki domuz gribi salgınından daha hızlı yayıldığını ve 10 kat daha öldürücü olduğunu da söyledi.

H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi salgınında 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, corona virüsü salgınına karşı bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmamasını istedi.

DSÖ Başkanı, virüsün davranışı konusunda hala bilinmeyen çok şey olduğunu belirterek vaka takibi, test ve izolasyonun salgını önlemede önemli olduğunu vurguladı.

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Son güncelleme: 23:05 13.04.2020
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