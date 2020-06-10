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DSÖ’den corona açıklaması: Mevsim değişiminin etkisine dair bir veri yok!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevsim değişikliğinin corona virüsü salgınının yayılması üzerindeki etkisine dair veri olmadığını açıkladı.

22:29 -
Haberler Dünya
DSÖ’den corona açıklaması: Mevsim değişiminin etkisine dair bir veri yok!

Dünya Sağlık Örgütü Acil Program Başkanı Mike Ryan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mevsimin veya hava sıcaklığının bu soruna çözüm olacağı beklentisine kapılamayız” ifadesini kullandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ryan, “Mevsim değiştiğinde virüsün daha saldırgan davranması veya daha etkili bulaşıp bulaşmaması yönünde elimizde bir veri yok” şeklinde konuştu.

Salgının ilk dönemlerinde bazıları, havaların ısınmasıyla Covid-19’un yayılmasının yavaşlayacağını iddia etmişti. Ancak kuzey yarım kürede virüs bahar aylarında yayılmaya devam ederken bu iddia da ağırlığını kaybetti.

Kişisel koruma ekipmanlarında yaşanan tedarik sorununun dünya çağında önemini korumaya devam ettiğini belirten Ryan, “Bazı ülkelerde sağlık sistemleri zorluk çekiyor ve büyük bir baskı altındalar” dedi.

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