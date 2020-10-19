DSÖ’den corona virüsü uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde corona virüsü salgınına dair video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, Cuma günü corona salgınındaki endişe verici aşamayı tartıştıklarını belirterek “Kuzey yarım küre kışa girerken özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da vakaların hızla artmaya başladığını görüyoruz. Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vakalar arttıkça hastane ve yoğun bakımda yatağa ihtiyacı olanların sayısının da arttığını aktaran DSÖ Genel Direktörü, hastane kapasitesine ulaşılması ve kapasitenin aşılması hem hastalar hem de sağlık çalışanları için çok zor ve tehlikeli bir durum olduğunu kaydetti.

“UZUN ZAMANDIR BU İŞİN İÇİNDEYİZ”

Ghebreyesus, açıklamasında “Uzun zamandır bu işin içindeyiz ancak birlikte akıllı seçimler yaparsak vakaları azaltabilir, temel sağlık hizmetlerinin ve çocukların okula devam etmesini sağlayabileceğimizi umuyoruz” dedi.

“Tüm hükümetlerin bulaşma zincirlerini kırmaya ve hem hayatları hem de geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olmak için temel prensiplere odaklanması önem arz ediyor” şeklinde konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, söz konusu temel prensiplerin ise aktif vakaların tespit edilmesi, virüsün çok görüldüğü bölgelerde küme araştırması yapılması, tüm vakaların izole edilmesi, temaslıların karantinaya alınması, iyi bir klinik bakım sağlanması, sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması olduğunu aktardı.

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