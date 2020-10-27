DSÖ’den korkutan açıklama: Avrupa’da corona ölümleri yüzde 40 arttı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüsü salgınına ilişkin, “Avrupa'daki günlük Covid-19 ölümleri geçen haftaya kıyasla yüzde 40 arttı” açıklaması geldi.

DSÖ Sözcü Margaret Harris, vakaların çoğunun Fransa, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'da tespit edildiğini açıkladı.

Harris, “Sorun şu ki… hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ağır hastalarla dolmaya başladı” dedi.

İTALYA REKOR TAZELEDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 174 bin 880 testten 21 bin 994’ünün pozitif sonuçlandığı bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 564 bin 778’e ulaşırken, 255 bin 90 aktif vaka bulunduğu belirtildi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 221 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 37 bin 700’e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte 127 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam bin 411 hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

“KARANTİNA ŞART”

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın danışmanlarından Dr.Walter Riccardi, virüs yayılımının en yüksek olduğu Milano ve Napoli kentlerinde karantina uygulamasının şart olduğunu söyledi.

Ülke çapında karantina kısıtlamasına gerek duyulmadığını belirten Riccardi, “Milano ve Napoli’de virüs her yerde. Bu kentlerde otobüse binen, bir restorana, kafeye giren bir kişinin Covid-19 kapması çok olası” dedi.

BULGARİSTAN’DA VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Bulgaristan’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısı keskin bir şekilde artışa geçti. Ülke genelinde son 24 saat içinde 2 bin 243 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 40 bin 132’ye yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 136’ya ulaşırken, Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali bölgesinde ise corona virüsünden ölenlerin sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Büyükşehirlerdeki hastanelerin yoğun bakımlarında yer kalmadığı açıklanırken, ülkenin en büyük sağlık merkezi olan başkent Sofya'daki Pirogov Hastanesi'nde 61 sağlık çalışanının corona virüsüne yakalandığı duyuruldu.

Hastane Müdürü Profesör Asen Baltov, sağlık merkezine bağlı 3 kliniği kapatmak zorunda kaldıklarını, corona virüslü hastaların tedavi görmediği bölümlerde çalışmak için tıp öğrencilerinden yardım isteyebileceklerini belirtti.

Ulusal Kriz Merkezi'nden Nikolay Vitanov ise vaka sayısındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak günde 2 bin vaka görülmesinin ülkenin sağlık sistemini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

BELÇİKA’DA HASTANEYE YATIRILAN KİŞİ SAYISI ARTTI

Belçika’da son 24 saatte corona virüsü nedeniyle 689 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu sayının şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. Vakaların zirveye ulaştığı 28 Mart’ta, Belçika’da toplam 629 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Belçika’daki hastanelerde şu anda Covid – 19 nedeniyle toplam 5 bin 554 kişi tedavi altında. Birinci dalganın zirvesi sayılan 7 Nisan’da, hastanedeki hasta sayısı 5 bin 554 kişiydi.

İkinci dalganın ağır şekilde hissedildiği Belçika’da yetkililere göre hastanelerde durum kontrolden çıkmak üzere. Ulusal Kriz Merkezi sözcüsü Steven Gucht, acil önlem çağrısı yaptı.

Nüfüsun yüzde 60’ından fazlasının yaşadığı Flaman bölgesinde yerel hükümet, önlemlerin daha da sıkılaştırılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda orta ve yüksek öğretimde uzaktan eğitime geçilmesi benimsendi.

Kütüphaneler dışında tüm kültür kurumları kapatıldı. Kültürel etkinlikler yasaklandı. Yeni alınan karar göre, haftalık pazarlar açık kalacak ancak Noel ve bitpazarlarına artık izin verilmeyecek. 12 yaşın üstündeki tüm temas sporları yasaklandı. Yalnızca bireyesel açık hava sporları yapılabilecek.

Huzurevlerine ziyaretleri, her 2 haftada bir kez olmak koşuluyla sınırlı yapılacak. Çalışanların büyük ölçüde evde kalması teşvik edilecek. Yeni önlemler, Cuma akşamı saat 18:00’den itibaren yürülüğe girecek.

Günlük ortalama 13 bin enfeksiyonun kaydedildiği Belçika'da toplam 333 bin 800 hasta bulunuyor. Covid – 19 nedeniyle şu ana kadar 10 bin 899 kişi de yaşamını yitirdi.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA 22 BİN, İSPANYA’DA İSE 18 BİNDEN FAZLA VAKA

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 22 bin 885 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 367 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 917 bin 575´e, toplam can kaybı ise 45 bin 357´e ulaştı.

Bu sayı, 422 ölümün rapor edildiği 27 Mayıs'tan bu yana günlük en yüksek sayı olduğu belirtildi. BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, hafta sonu meydana gelen can kayıplarının da bu sayıya eklendiğini, ölümlerin meydana geldiği günlere bakıldığında ikinci dalgada günlük gerçek sayının 200'ü aşmadığını ifade etti.

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 418 kişide daha virüs tespit edildiği, 267 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 174 bin 916´ya, toplam can kaybı ise 35 bin 298´e ulaştı.

Almanya’da ise son 24 saatte 9 bin 320 kişide daha virüs tespit edildiği, 56 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 459 bin 578´e, toplam can kaybı ise 10 bin 238´e ulaştı.

DÜNYADA SON DURUM

KOMŞUDA YENİ REKOR KAYITLARA GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki corona virüsü (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 968 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 346 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 581 bin 824’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 33 bin 299’a ulaştığını açıkladı.

Son verilerle salgın başlangıcından bu yana en yüksek vaka ve ölü sayısı olduğunu sözlerine ekleyen Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

RUSYA’DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Rusya'da corona virüsü salgınının ikinci dalgası yaşanıyor. Rusya Halk Sağlığı ve Tüketici Hakları Kurumu (Rospotrebnadzor), yaşanan vaka artışı nedeniyle yeni önlemler getirdi.

Halka açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, restoranlara da belli çalışma saatlerine geçidi. Yeni önlemlere göre, restoranlar 23:00 – 06:00 saatleri arasında kapalı olacak.

Rospotrebnadzor, corona virüsü pandemisinin 2021 yılında da devam edebileceğini savunurken, geçen hafta corona tedbirleri kapsamında ülkenin başkenti Moskova'daki toplu taşıma araçlarına yolcuların maske ve eldivensiz binmeleri yasaklanmıştı.

Öte yandan Rus yetkilileri son günlerde restoran ve kafelere ziyaretçilerinin telefon numaralarını kaydetmelerini ve bir QR kodunu taramalarını istemişti.

Rusya'da Temmuz aynı ortasında vaka sayısında yaşanan düşüş nedeniyle maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. Rusya'da toplam corona virüs vaka sayısı 1 milyon 547 bin 774'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 589 oldu. (BBC Türkçe, İHA, DHA)

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