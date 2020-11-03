Dünya Ayda’yı böyle gördü: Mucize

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan yıkımda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

3 yaşındaki Elif Perinçek’in 65 saat sonra kurtarılmasının ardından bir güzel haber de bugün 4 yaşındaki Ayda Gezgin’den geldi.

Minik Ayda enkaz altında 91 saat kaldıktan sonra canlı olarak kurtarıldı. Uluslararası basınının da yakından takip ettiği çalışmalarda, Ayda’nın çıkarılışı anbean görüntülendi.

Reuters haber ajansı küçük kıza ulaşıldığı ve ardından da dışarı çıkarıldığı anları kare kare servis etti.

Sağlık durumu iyi olduğu açıklanan Ayda’yla ilgili gelişmeleri Daily Mail, The Telegraph, Yahoo News ve Al Jazeera gibi gazete ve haber siteleri de son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Ayda’nın 91 saatin ardından canlı olarak kurtarılmasının bir mucize olduğuna dikkat çekilirken, dışarda bekleyenlerin küçük kızı gördüklerinde alkış ve sevinç çığlıklarının birbirine karıştığı belirtildi.

‘GÜLÜMSEDİ, BİZİ BEKLİYORDU’

Reuters’ın aktardığına göre Ayda’yı kurtaran ekipte yer alan Levent Onur, “Bizi bekliyordu ve gülümsedi. Arasına girdiği çamaşır makinesi onu kurtardı” ifadelerini kullandı.