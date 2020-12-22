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Dünya bu ana kilitlenmişti… ‘Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu’ 400 yıl sonra gerçekleşti

Jüpiter ve Satürn gezegenleri 1623 yılından bu yana ilk kez bu kadar birbirine yaklaştı. Heyecan verici yakınlışma yaklaşık 800 yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:41, 22/12/2020
Haberler Dünya
Dünya bu ana kilitlenmişti… ‘Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu’ 400 yıl sonra gerçekleşti

Dünya corona virüsüyle boğuşurken, gökyüzünde son yılların en heyecan verici olayı yaşandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) dünyanın pek çok yerinden izlenebileceğini duyurduğu ‘Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu’ gerçekleşti.

Kuzey Yarım Küre’de yaşayanlar dün gün batımının ardından bu tarihi anlara tanıklık edebilmek için, başlarını gökyüzüne çevirdi. İki gezegen 1623’ten bu yana yaklaşık 400 yıl sonra ilk kez bu kadar birbirine yaklaştı.

Reuters haber ajansı, bu tarihi anı ve o anların şahitlerini aboneleriyle paylaştı. ABD-Meksika sınırında teleskobunu alanlar dışarı çıkarak gökyüzünü inceledi.

Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir, birbirine yaklaşsa da, dün yaşanan olay her zaman tanıklık edebilecek bir durum değil. 1623’te meydana gelen Jüpiter-Satürn Kavuşumu çıplak gözle izlenemezken, bu son kez yaşandığında tarihler 1226’yı gösteriyordu.

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