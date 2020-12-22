Dünya bu ana kilitlenmişti… ‘Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu’ 400 yıl sonra gerçekleşti

Dünya corona virüsüyle boğuşurken, gökyüzünde son yılların en heyecan verici olayı yaşandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) dünyanın pek çok yerinden izlenebileceğini duyurduğu ‘Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu’ gerçekleşti.

Kuzey Yarım Küre’de yaşayanlar dün gün batımının ardından bu tarihi anlara tanıklık edebilmek için, başlarını gökyüzüne çevirdi. İki gezegen 1623’ten bu yana yaklaşık 400 yıl sonra ilk kez bu kadar birbirine yaklaştı.

Reuters haber ajansı, bu tarihi anı ve o anların şahitlerini aboneleriyle paylaştı. ABD-Meksika sınırında teleskobunu alanlar dışarı çıkarak gökyüzünü inceledi.

Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir, birbirine yaklaşsa da, dün yaşanan olay her zaman tanıklık edebilecek bir durum değil. 1623’te meydana gelen Jüpiter-Satürn Kavuşumu çıplak gözle izlenemezken, bu son kez yaşandığında tarihler 1226’yı gösteriyordu.