Dünya bu videoyu konuşuyor: Trump’ın her adımını önceden bilmiş

ABD tarihinin en kutuplaştırıcı başkanlarından biri olarak lanse edilen Donald Trump’ın, seçim sonuçları netleşmeden “Kazandık. Büyük farkla” demesi ve daha sonra seçimlere hile karıştırıldığını ima ederek oylama işleminin durdurulması için mücadele edeceğini söylemesi sonrasında gözler kritik eyaletlerde…

Demokratlar’ın adayı Joe Biden, Seçiciler Kurulu’na gönderilecek delege sayısı bazında ve sayılan oy oranlarına göre önde olsa da Trump’ın teknik olarak seçimleri kazanma ihtimali halen bulunuyor. Fakat Trump’ın oyların sayım süreci devam ederken hem Twitter’dan hem de Beyaz Saray’dan yaptığı, “Seçimi kazandık” açıklaması büyük tepki çekmişti.

ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu olay sonrasında sosyal medya ünlü siyasetçi Bernie Sanders’ı konuşuyor… Seçim sürecinde Joe Biden karşısında Demokratlar’ın başkanlık aday adayı olan ve daha sonra yarıştan çekilen Sanders’ın geçen ay katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

KISA SÜREDE REKOR KIRDI

Ünlü sunucu Jimmy Fallon’un The Tonight Show isimli programına katılan 79 yaşındaki Sanders, Trump’ın seçimleri kazanmak için algı yönetimi yapacağını dile getirmişti. Sanders o mülakatta Trump’ın algıyı yönetmek için farklı yöntemler izleyeceğini söylemiş ve açıklamalarını derinleştirmişti. O dönemde pek dikkat çekmeyen bu röportaj son 2 gündür izlenme ve paylaşım rekoru kırıyor.

Sanders röportajda, Trump’ın seçim tamamlanmadan zaferini ilan edeceğini söylemiş ve, “Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve diğer eyaletlerde posta yoluyla çok ciddi oylar geliyor. Florida ve Vermont gibi eyaletlerin aksine buralarda oy sayım işlemi seçim günü başlayacak. Ağırlıklı olarak Demokratlar posta yoluyla oy kullanmış olacak. Saat 10:00’da Trump çıkacak ve Michigan’ı, Pennsylavnia’yı, Wisconsin’i kazandığını söyleyecek ve kamera karşısına geçerek, ‘Beni tekrar seçtiğiniz için teşekkürler Amerika. Seçim bitti, herkese iyi günler’ diyecek. Fakat sonraki gün ve diğer günlerde posta yoluyla gelen oyların sayımı tamamlanınca buraları Biden’ın kazandığı belli olacak. Ve bu noktada Trump çıkıp, ‘İşte bakın hile yapıldığını size söylemiştim. Postayla gönderilen oylarda hile var. Ofisi terk etmeyeceğim’ diyecek” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın gerçekten de dün oy sayım işlemleri devam ederken birçok eyalette zaferini ilan etmesi ve birçok eyalette büyük fark olduğunu söylemesi Sanders’ı günün adamı yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Sanders’ın Trump’ın hamlesini doğru bildiğini söyleyerek tebrik ederken, bu videoyu 27 milyondan fazla insan izledi.

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