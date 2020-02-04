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Dünya Corona virüsü için teyakkuzda! Karantinadaki hastalar görüntülendi

Dünyada büyük paniğe yol açan Corona virüsü salgını ile mücadele eden Çin’de karantina altına alınan hastaların tedavi edildiği hastanelerden Shanxi Fenyang Hastanesi'nin içi görüntülendi. "Ciddi ve ağır bir hastalığa sahip olan birçok insan var" diyen Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Lu Juan, "Oda sıcaklıklarını 27 derece olarak ayarlıyoruz. Bu sıcaklık hastalar için idealken çalışanlar için fazla sıcak" ifadelerini kullandı.

17:15 -
Haberler Dünya

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bazı ülkelere de yayılan Corona virüsü salgını nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde salgına karşı çalışmalar devam ederken birçok kişi karantina altına alındı.

Karantina alınan hastaların tedavi gördüğü hastanelerden Lüliang şehrindeki Shanxi Fenyang Hastanesi’nin içi görüntülendi.

Hastane yetkilileri de hastaların tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi. Görüntülerde, hastalara yemeklerin özel ve izole edilmiş bir pencereden verildiği, hastaların odalarına giren sağlık görevlerinin özel bir kıyafet giydiği görüldü.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Lu Juan, “Ciddi ve ağır bir hastalığa sahip olan birçok insan var” dedi.

Hastaların odalarına giren görevlilerin giydiği kıyafetin hava geçirmez olduğunu belirten Juan, “Oda sıcaklıklarını 27 derece olarak ayarlıyoruz. Bu sıcaklık hastalar için idealken çalışanlar için fazla sıcak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hasta odalarının sürekli dezenfekte edildiğine vurgu yapan Juan, hastaların istedikleri zaman televizyon izleyip gazete okuyabildiklerini de ifade etti. İHA

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Son güncelleme: 17:51 04.02.2020
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