Dünya genelinde 150 çocuğu var: Rekora koşuyorum!

ABD’nin Vermont eyaletinde yaşayan ve gerçek adının gizleyen “Joe Donor” (49) corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan karantina tedbirleri sırasında 6 bebeğe daha sahip oldu.

Dünya genelinde 150 çocuğu olan Joe Donor, karantinanın kendisine engel olmadığını ifade ederek “Rekora koşuyorum. 7 ülkede çocuğum var” dedi.

10 ÇOÇUK SAHİBİ DAHA OLACAK

Sperm bağışlamak için gittiği Arjantin´’de karantina nedeniyle mahsur kalan Joe Donor, İngiltere’nin başkenti Londra’da olduğunu ve bu yıl içinde 10 kadını hamile bırakmayı hedeflediğini ifade etti.

UZUN VADEDEKİ HEDEFİ 2 BİN 500 ÇOCUK

2008’de sperm bağışına başlayan ve yılda ortalama 10 çocuk babası olan Joe Donor, uzun vadede tüm dünya genelinde 2 bin 500 çocuk sahibi olmayı hedeflediğini açıkladı.

Sperm donörü Joe’nun şu ana kadar Amerika, Arjantin, İtalya, Singapur, Filipinler ve İngiltere´de sperm bağışında bulunduğu belirtildi. (DHA)