Dünya genelinde vaka sayısı 80 milyonu aştı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl 1 Aralık'ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edildi.

Mart ayından bu yana Covid-19 salgını ile tüm dünyada vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, İngiltere’de corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türünün ortaya çıkması endişeleri yeniden arttırdı.

Yeni türün daha bulaşıcı olduğunun açıklamasının ardından 50’den fazla ülke İngiltere’ye uçuşları yasakladı.

Ekim ayı salgında dünya için en kötü ay olarak kayıtlara geçerken, küresel çapta corona virüsü vaka sayısı 80 milyonu aşarak 80 milyon 12 bin 892’e yükseldi.

EN FAZLA VAKA ABD, HİNDİSTAN, BREZİLYA, RUSYA VE FRANSA’DA

Dünya genelinde en fazla vakanın kaydedildiği ülke 19 milyon 141 bin 356 ile ABD oldu. Vaka sayısında ABD’den sonra Hindistan 10 milyon 169 bin 743 vaka ile ikinci sıraya yerleşti.

Brezilya ise dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü 3. ülke konumunda bulunurken, ülkede şu ana kadar 7 milyon 430 bin 980 vaka kaydedildi. Brezilya’dan sonra ise en çok vakanın tespit edildiği 4. ülke, 2 milyon 992 bin 706 vaka ile Rusya oldu.

Rusya’yı 2 milyon 527 bin 509 vaka ile Fransa takip etti. Söz konusu 5 ülke, uzun süredir dünya sıralamasında yerini koruyor.

CORONA ÖLÜMLERİ 1 MİLYON 753 BİN 955 OLDU

Corona virüsü salgını küresel çapta etkisini sürdürürken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Dünya genelinde corona virüsüne bağlı ölümler 1 milyon 753 bin 955’e yükseldi.

Virüse bağlı en çok can kaybı 337 bin 399 ile ABD’de kayıtlara geçti. ABD’yi Brezilya, Hindistan, Meksika ve İngiltere takip etti.

Brezilya’da şu ana kadar virüs nedeniyle toplam 190 bin 145 kişi, Hindistan’da 147 bin 379 kişi, Meksika’da 121 bin 172 kişi, İtalya’da 71 bin 359 kişi, İngiltere’de ise 70 bin 195 kişi hayatını kaybetti. (İHA)

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