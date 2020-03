Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Salgını durdurmanın tek yolu dayanışma

Ghebreyesus, Twitter hesabından salgının en çok vurduğu İtalya’ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaştı.

Dayanışma vurgusu yapan WHO Başkanı, “Uluslar arasında dayanışma, sağlık çalışanları arasında dayanışma, hepimiz arasındaki dayanışma COVID19 salgınını durdurmanın tek yolu bu” ifadelerini kullandı.

Solidarity among nations, solidarity among #healthworkers, solidarity among all of us is the only way to stop this #COVID19 pandemic. #Solidarity. #coronavirus https://t.co/AbSEvLvnEt

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020