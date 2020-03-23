Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Salgını durdurmanın tek yolu dayanışma

Ghebreyesus, Twitter hesabından salgının en çok vurduğu İtalya’ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaştı.

Dayanışma vurgusu yapan WHO Başkanı, “Uluslar arasında dayanışma, sağlık çalışanları arasında dayanışma, hepimiz arasındaki dayanışma COVID19 salgınını durdurmanın tek yolu bu” ifadelerini kullandı.

Solidarity among nations, solidarity among #healthworkers, solidarity among all of us is the only way to stop this #COVID19 pandemic. #Solidarity. #coronavirus https://t.co/AbSEvLvnEt — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020

Söz konusu videoda İtalyan sağlık çalışanları, ülkeye giriş yapan Kübalı doktorları alkışlarken, onlar da alkışlarla karşılık veriyor.

Johns Hopkins University

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

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