Dünya Sağlık Örgütü: Corona virüsünde rekor seviyeye ulaşıldı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) günlük verileri kamuoyu ile paylaştı. DSÖ, son 24 saat içerisinde 307.930 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. DSÖ, son 1 gün içerisinde 5.500’den fazla insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dünya genelinde corona virüsü yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 917 bine çıktı.

Günlük vaka sayılarının en yüksek artış gösterdiği ülkelerin Hindistan, ABD ve Brezilya olduğu açıklanırken, dünya çapındaki vakaların neredeyse yarısının Amerika kıtasında tespit edildiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre en yüksek vaka sayısı en son 6 Eylül’de bu kadar yüksek seyretmişti. 6 Eylül’de dünya çapında 306.857 vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

DSÖ’nün verilerine göre Hindistan’da 94.372 günlük vaka tespit edilirken, ABD’de 45.523 vaka ve Brezilya’da da 43.718 vaka kayıtlara geçti.

Ölüm sayısında ABD’nin en yüksek sayılara ulaştığı belirtilirken son 24 saat içerisinde ABD ve Hindistan’daki ölüm sayılarının 1000’i geçtiği ve Brezilya’da da son 24 saatte 874 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği duyuruldu.





DSÖ: EKİM-KASIM AYLARINDA ÖLÜM ARTACAK



Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Direktörü Hans Kluge açıklamalarda bulundu. AFP’ye konuşan Kluge, “Ekim ve Kasım ayları çok daha zor geçecek. Ölüm sayısının bu aylarda artacağını göreceğiz. Ülkelerin kötü haber duymak istemediği bir dönemdeyiz ve bunu anlıyorum. Ben de salgının biteceğine dair pozitif bir mesaj vermek istiyorum” ifadesini kullandı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da açıklamalarda bulunan Kluge, “Sürekli ‘aşı gelince pandemi bitecek’ diyenleri duyuyorum. Bu bitmeyecek. Aşının toplumun bütün kesimlerine etki edip etmeyeceğini bile bilmiyoruz. Aşının bazılarına etki edip bazılarına etmeyeceğine dair bazı sinyaller alıyoruz. Farklı aşılar kullanmamız gerekirse o zaman lojistik olarak bir kabus yaşarız. Pandeminin biteceği zaman, herkesin salgınla yaşamayı öğrendiği zaman olacaktır. Bu tamamen bize bağlı ve bu çok pozitif bir mesaj” dedi.

Corona virüsü özellikle İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede artış gösterdi. DSÖ’nün cuma günü paylaştığı verilere göre Avrupa’da sadece tek günde 51 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Cuma günkü verilere göre 55 ülkeden elde edilen veriler Nisan ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

DSÖ’nün verilerine göre Avrupa bölgesi genelindeki günlük ölüm sayısı haziran ayının başından beri yaklaşık aynı seviyede kaldı. DSÖ’nün verilerine göre Covid-19’a bağlı günlük ölüm sayısı 400-500 seviyesinde seyrediyor.

TÜRKİYE’DE ÖLÜM SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü yasaklarının gevşetildiği günden beri vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye’de güncel verileri dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı açıkladı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 1527 insanda corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 291.162’ye çıktı.

Son 24 saat içerisinde 57 insanın corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtilirken Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı da 7.056’ya ulaştı. Türkiye, corona virüsüne bağlı ölüm sayısında dünya sıralamasında 23’üncü sırada yer alıyor.