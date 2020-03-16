Dünya Sağlık Örgütü test yaptırma çağrısında bulundu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akşam üzeri düzenlenen basın toplantısında Corona virüsüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere test yapmaları çağrısında bulundu.
Tedros, “Bütün ülkeler şüphelileri test etmeli. Bu salgınla gözünüz bağlı savaşamazsınız” dedi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte dünyanın birçok ülkesinde eczane ve market dışındaki bütün dükkanlar kapatıldı.
Bazı ülkelerde OHAL ilan edilirken birçok Avrupa ülkesinde insanlara sokağa çıkmama çağrısında bulunuldu.