Dünya Sağlık Örgütü uzmanları detaylı araştırma için Wuhan’a gidiyor!

DSÖ doktorlarından Mike Ryan, virüsün izini sürmek için en iyi noktanın ilk vakanın görüldüğü Wuhan olduğunu belirtti.

ABD ve bazı ülkeler tarafından sert şekilde eleştirilen Çin’in Wuhan’daki salgının başlangıcını sakladığı ve virüsün kökeni hakkında yalan söylediği iddia edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü salgınının hızlanmaya devam ettiğini ve salgının henüz zirve yapmadığının net olduğunu söyledi.

Sadece geçen haftasonu 400 bin yeni vakanın görüldüğünü vurgulayan DSÖ Başkanı, ölü sayısının da günlük 5 ila 6 binde sabitlenmiş gibi göründüğünü belirtti.

Örgüt bunun nedeninin, daha genç, belirti göstermeyen ya da hastalığı hafif geçirenlerin test edilmesi, ağır geçirenlerin tedavisi konusunda aşama kaydedilmesi ve bakım evlerinde yaşayanların korunması gibi bir dizi faktör olabileceğini söylüyor.

HAVADAN YAYILDIĞI DA REHBERE GİRECEK

DSÖ araştırmacılarından Maria Van Kerkhove, Covid-19’un bulaşma yöntemlerinden birinin de havadaki aerosol aktarımı olduğunu vurguladı.

DSÖ daha önceki açıklamasında virüsün hasta olan birinin ağzından ya da burnundan çıkan küçük damlacıklar yoluyla bulaştığını kabul ediyordu.

32 ülkeden 239 bilim insanının araştırmaları virüsün havada dolanırken bir kişinin soluması sonucunda da bulaşabileceğini göstermişti. Kerkhove, kapalı ve iyi havalandırılmayan alanlarda virüsün daha hızlı bulaşabilme ihtimalinin bulunduğunu bildirdi.