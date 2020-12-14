Dünya Sağlık Örgütü’nde soykırım şoku: Yargılanması gündemde

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ABD’li ekonomist David Steinman, şu an Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numaralı yöneticisi Tedros Adhanım Ghebreyesus hakkında şikayette bulundu. 3 yıl önce Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’nün başına getirilen ve kurumun tarihinde tıp geçmişi olmayan tek yetkili olan 55 yaşındaki Ghebreyesus hakkındaki şikayet ise 2005-2016 yılları arasındaki görevinden kaynaklanıyor.

Lahey’deki Ulusalararası Ceza Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Ghebreyesus’un 2005-2012 yılları arasında ülkesinin sağlık bakanı olduğu ve 2012’den de 2016’ya kadar dışişleri bakanı olduğunu belirten Steinman, o dönemde Tigray Halk Kurtuluş Birliği’nin mensubu olan Ghebreyesus’un ülkede yaşanan iç çatışmadan sorumlu olduğunu öne sürdü. Ghebreyesus’un soykırım suçundan yargılanmasını isteyen Steinman, “Etiyopyalıara uygulanan şiddet, gözaltı, infaz ve işkencede Ghebreyesus önemli bir karar merciiydi. Ghebreyesus, Amhara, Konso, Oromo ve Somali kabilelerini yok etmeye yönelik çalışmalar yaptı” dedi.

Steinman’ın itirazı Etiyopya Genelkurmay Başkanı General Berhanu Jula’nın, “Ghebreyesus işlediği suçlar nedeniyle DSÖ’den istifa etmeli. Ghebreyesus, Tigray bölgesinde ordunun savaştığı yerel güçlere silah sağlamaya çalışıyor” sözlerinin ardından geldi.