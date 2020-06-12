Dünya Sağlık Örgütü’nden annelere ‘corona’ uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, emzirmedeki virüs bulaştırma riskini kapsamlı bir şekilde incelediklerini anlattı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ghebreyesus, “Çocukların görece daha az Covid-19 riski altında olduğunu biliyoruz. Ancak anne sütünün önlediği sayısız diğer hastalık riskiyle karşı karşıyalar. DSÖ’nün mevcut kayıtlara dayanarak verdiği tavsiye, emzirmenin faydalarının Covid-19 riskine ağır bastığı yönünde” dedi.

DSÖ’nün üreme sağlığı ve araştırma danışmanı Dr.Anshu Banerjee, şu ana dek anne sütünde,enfeksiyona yol açacak aktif corona virüsüne rastlanmadığını belirtti.